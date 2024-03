Światowy Dzień Zespołu Downa: "Marsz Na Tak" przeszedł ulicami Poznania. Było kolorowo i radośnie! Nicole Młodziejewska

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa, to okazja nie tylko do tego, by przypomnieć, że osoby z zespołem Downa są wśród nas, ale także, by pokazać ich radość, entuzjazm i wspólnie świętować. Właśnie w tym celu w czwartek rano, jak co roku, ulicami Poznania przeszedł "Marsz Na Tak". Było wesoło i kolorowo.