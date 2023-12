Bilaboom jest klubem bilardowym na Jeżycach, który działa już od 17 lat. W tym roku postanowili być także otwarci w Wigilię - dla wszystkich tych, którzy Świąt nie obchodzą, ale nie chcą być sami. Zapraszają szczególnie obcokrajowców.

– Zastanawiałam się jak można alternatywnie spędzić Wigilię? Sprawdziłam to i ustaliłam, że jedyne co może nam zaoferować Poznań to hotelowe restauracje. Przecież nie wszyscy jesteśmy katolikami, czy mamy inne bardziej osobiste powody by nie lubić i nie celebrować Świat Bożego Narodzenia