Świetna wiadomość dla Lecha Poznań! Bartosz Salamon wraca do gry

Bartosz Salamon wraca do gry!

Lech Poznań otrzymał decyzję UEFA o nałożonej karze dyskwalifikacji dla Bartosza Salamona na 8 miesięcy. Na poczet kary zostało zaliczone zawieszenie, które trwa od 13 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że zawodnik będzie mógł wrócić do gry 13 grudnia 2023.

Na początku kwietnia, jak grom z jasnego nieba dotarła informacja, że po rewanżowym meczu z Djurgarden (3:0) w Lidze Konferencji Europy w organizmie Salamona wykryto chlortalidon (środek moczopędny), który widnieje na Liście Substancji i Metod Zabronionych sporządzonych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Pierwotnie środkowy obrońca, do momentu wyjaśnienia sprawy, mógł grać w oficjalnych spotkaniach. Co więcej, od tej informacji zdołał rozegrać ligowe spotkanie przeciwko Warcie Poznań (2:0), w którym to rozegrał pełne 90 minut. UEFA jednak postanowiła się zreflektować i zawiesić Salamona w dniu meczowym z Fiorentiną (1:4) w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy.