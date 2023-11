Święty Marcin nie tylko w Poznaniu: czczą go w Jarocinie, Pacanowie, ale też w Niemczech i w Austrii

Innymi elementami tradycji świętomarcińskiego święta w Niemczech są: Weckmann – wypiek z ciasta, przypominający sylwetkę człowieka, z odwróconą fajką – co ma upamiętniać legendę, mówiącą o tym, że miał być to pastorał, ale jednemu z piekarzy skończyły się pastorały i zastąpił je niewielkimi fajkami, a także – jedzenie dań z gęsi – co z kolei ma przypominać legendę, jakby święty schronił się przed popularnością, która go krępowała, w pomieszczeniu z gęsiami.

Dzień Świętego Marcina w podobny sposób czczony jest w Austrii, ponieważ na stoły trafiają wtedy pieczone gęsi (czyli marcińskie gęsi) – tłumaczy się to jednak nieco inaczej, nawiązując do kończącego się w listopadzie sezonu gospodarskiego na wsiach przed zimą. Wtedy do zagród spędzano z pól zwierzęta, i nadmiarowe gęsi, by nie żywić ich zimą, przeznaczano do spożycia.