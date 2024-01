Sylwester nie każdego cieszy. Jak ze stresem poradziły sobie zwierzęta w Poznaniu?

Sytuacja nie była także dramatyczna ani pesymistyczna w schronisku w Poznaniu. Niektóre zwierzęta otrzymały leki wspomagające. Jednak jego podopieczni nie musieli korzystać z dodatkowej pomocy weterynarzy.

- Pieski i koty zniosły ten dzień raczej dobrze. W czasie obchodu wszystko było tak, jak być powinno. Ściany naszego schroniska wygłuszają dźwięki, dlatego zamykamy podopiecznych w sylwestra już o godzinie 16:00 w ich boksach – relacjonuje Klaudia Frąckowiak – zastępczyni kierowniczki oraz rzeczniczka prasowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu - Zwierzęta dochodzą do siebie. Najwrażliwsze nadal są wystraszone. Schronisko to miejsce schronienia dla najsłabszych. Z natury nasze zwierzęta mogą bardziej przeżywać. Jednak rzeczywiście już wszystko wraca do normy i spacerują z wolontariuszami oraz pracownikami. Jesteśmy wdzięczni wolontariuszom.