Niemowlę z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Rodzice dziecka z zarzutami znęcania się. Częściowo przyznali się do winy Justyna Piasecka

Jak ustaliła prokuratura niemowę było wielokrotnie bite po głowie i twarzy oraz podduszane. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Zarzut znęcania się nad dzieckiem usłyszeli rodzice 2-miesięcznej dziewczynki, która z pękniętą czaszką została przewieziona do szpitala w Kępnie przez swoją matkę. Jak ustaliła prokuratura niemowę było wielokrotnie bite po głowie i twarzy oraz podduszane. Podejrzani, 30-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta częściowo przyznali się do winy. Grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia.