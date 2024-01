Tragiczny finał awantury domowej w Ostrowie Wielkopolskim. Ojciec zadał synowi trzy ciosy nożem w klatkę piersiową. Są zarzuty

W wyniku zdarzenia 38-latek z poważnymi obrażeniami klatki piersiowej został zabrany do szpitala. Natomiast jego 63-letni ojciec został zatrzymany przez policję. W momencie interwencji był pod wpływem alkoholu.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 30 grudnia ub. roku po godzinie 16 w jednym z bloków przy ulicy Strzeleckiej w Ostrowie Wlkp. Policję zawiadomiono, że podczas awantury domowej ojciec ugodził nożem swojego syna.

- powiedział w rozmowie z PAP Maciej Meler z Prokuratury okręgowej w Ostrowie Wlkp.

63-latek przyznał się do winy i przedstawił swoją wersję wydarzeń. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia.

Źródło: PAP/Ewa Bąkowska

