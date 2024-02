Sześciu nastolatków z Konina piło alkohol pod centrum handlowym Posnania. Policjanci przybyli na czas! Szymon Paź

Niecały miesiąc po wybuch afery z agresywnymi nastolatkami w Posnanii, o której rozmawiano w całej Polsce, okolice centrum handlowego wciąż intensywnie patroluje poznańska policja. Mimo to sześciu nastolatków z Konina uznało, że to doskonały miejsce do spożycia alkoholu w przestrzeni publicznej. To nie była najlepsza decyzja.