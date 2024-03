Szkoła Muzyczna w Poznaniu będzie mieć nową siedzibę? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję

Szkoła Muzyczna będzie miała nową siedzibę!

- Jesteśmy już po wizycie w różnych obiektach na terenie Poznania, w którym mam nadzieję powstanie nowy budynek szkoły. Ministerstwo jest w stanie zainwestować, mamy przygotowany budżet na to, żeby ta szkoła w końcu miała swoją siedzibę. To jest ponad 500 uczniów, który 1 września 2025 roku nie będą mieli gdzie uczęszczać do szkoły

Gdzie będzie Szkoła Muzyczna? Decyzja jeszcze w kwietniu

- A takich, jednostek nad którymi mamy nadzór jest ponad 800. Oczekuję od lokalnych władz współpracy i szerszej komunikacji, szczególnie dotyczącej problemów

- dodała wiceministra.

Jeszcze w kwietniu zostanie podjęta decyzja co dalej będzie się działo ze szkołą, czyli w jakim budynku będzie się docelowo znajdować. Przedstawicielka ministerstwa zapewnia, że budżetowo są na to przygotowani. Budynek, który ma być nową lokalizacją będzie remontowany i dostosowywany do potrzeb szkoły muzycznej.