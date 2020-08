Szpitale w Libanie potrzebują pomocy. Wolontariusze fundacji Redeptoris Missio organizują zbiórkę

Środki medyczne, jak plastry, bandaże, strzykawki, apteczki pierwszej pomocy, maseczki, rękawice jednorazowe i przyłbice oraz środki czystości i artykuły higieniczne, jak mydło, proszki do prania, pieluchy - to artykuły, które potrzebna są libańskim szpitalom. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” apeluje do wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w pomoc Libańczykom, by przynosili takie produkty do siedziby fundacji Redemptoris Missio w godz. 8 - 16 przy ul. Junikowskiej 49.

– W tej chwili, bardziej niż kiedykolwiek, pilnego wsparcia potrzebują libańskie placówki medyczne. Podczas wybuchu w Bejrucie zniszczone zostały dwa szpitale, a trzy inne ucierpiały w lżejszym stopniu. W związku z tym drastycznie wzrosła liczba pacjentów w pozostałych szpitalach, brak miejsc zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii – mówi Justyna Janiec-Palczewska, prezes zarządu fundacji Redemptoris Missio.

