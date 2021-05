Sztangiści Budowlanych najlepsi na MP LZS w Siedlcach. Zawodnicy z Nowego Tomyśla zdobyli 13 medali

Medale złote wywalczyli: Maciej Tomaszewski (kat. do 45 kg do lat 15), Adrian Krupa (kat. 61 kg do lat 15), Dawid Lisiak (kat. 73 kg do lat 15), srebrne: Daria Gruszkiewicz (kat. 71 kg do lat 17), Kacper Dziamski (kat. 89 kg do lat 17), Patryk Ruciak (kat. 96 kg do lat 15), a brązowe: Joanna Stryszak (kat. 55 kg do lat 15), Oliwia Nowak (kat. 71 kg do lat 15), Patrycja Górna (kat. 59 kg do lat 17), Paulina Michalska (kat. 64 kg do lat 17), Martyna Rosolska (kat. 71 kg do lat 17), Nikola Cebernik (kat. 76+ do lat 15) Julian Błaszczyk (kat. do 49 kg do lat 15).

