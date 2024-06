Szykuje się doborowa obsada Memoriału Czesława Cybulskiego. Natalia Kaczmarek pobiegnie w Poznaniu na 200 m

– Miałam wiele przełomowych momentów, ale każdy z nich zaczynał tak naprawdę nowy etap – mówi polska lekkoatletka i dodaje – Nie myślę o tym, gdzie są granice moich możliwości, albo o tym by ustanowić rekord. Przede wszystkim staram się cieszyć tym, co robię. To jest dla mnie najważniejsze na każdym etapie kariery sportowej. – Natalia swoimi wynikami trwale zapisała się w historii polskiego sportu. Pokazuje, że jest skoncentrowana na tym, co dzieje się teraz i co ma przed sobą. To podejście, w którym sukcesy i niepowodzenia zostawiamy za sobą i skupiamy się na „teraz” jest uosobieniem filozofii We Got Now. Natalia inspiruje nas do działania i robienia tego, co kochamy, najlepiej jak potrafimy – komentuje Iga Bielawski, marketing Director CEE New Balance.

Warto dodać, że 23 czerwca w Poznaniu zobaczymy też inne znamienite postaci rodzimej Królowej Sportu, a mianowicie reprezentacyjną koleżankę ze sztafety 4x400 m, czyli Justynę Święty-Ersetic, należącą do słynnego dream teamu „Aniołków Matusińskiego”.

Kibice będą też mieli okazję wspierać zawodników związanych z Wielkopolską, a więc naszą potrójną mistrzynię olimpijską w rzucie młotem, rawiczankę Anitę Włodarczyk oraz będącego w świetnej formie, pochodzącego z Dusznik, Piotra Liska, który pierwsze tyczkarskie kroki stawiał właśnie na Golęcinie.