Tajemnicza śmierć po interwencji policji w Poznaniu. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków

Cała sytuacja rozegrała się około godziny 12. Do leżącego na chodniku mężczyzny został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy chcieli udzielić 30-latkowi pomocy, jednak ten zachowywał się wobec nich agresywnie. Wezwano patrol policji.

- Mężczyzna został doprowadzony przez policjantów do karetki pogotowia, gdzie podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala. Po drodze stracił on przytomność i konieczna była reanimacja. Po przetransportowaniu go do szpitala ponownie stracił on przytomność, jednak niestety nie udało się go uratować - relacjonował Łukasz Paterski z poznańskiej policji.