Tajwańska fundacja przekazała milion złotych dla mieszkańców Poznania. Wcześniej wsparli uchodźców z Ukrainy

Fundacja, która ma swój oddział w Poznaniu, przekazała potrzebującym bony do jednej z sieci supermarketów o wartości 600 zł każdy. Rozdano je wśród 1100 Polaków i 500 Ukraińców, w tym dzieciom z rodzin zastępczych, osobom zmagającym się z niepełnosprawnością oraz osobom z autyzmem. Zostały one wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz organizacje pomocowe działające w mieście.

- Naród tajwański pokazał, że ma ogromne serce, a osiągnięcie sukcesu gospodarczego nie przeszkadza dzielić się dobrem. Nigdy nie zapomnę tego, co obywatele Tajwanu zrobili dla ukraińskich miast w pierwszych miesiącach po napaści Rosji. To dowód na to, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w potrzebie - mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.