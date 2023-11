Tak kiedyś wyglądał Park Wilsona w Poznaniu. Oto archiwalne zdjęcia

Park Wilsona w Poznaniu

Park Wilsona to jedna z zielonych wizytówek Poznania. Jego początki sięgają 1834 roku, kiedy to teren dzisiejszego parku wykupiło Towarzystwo do Upiększania Miasta i Jego Okolic, zakładając tu szkółkę drzew, którymi obsadzano miejskie ulice i place. W 1902 Towarzystwo przekazało szkółkę miastu i udostępniono ją publiczności. Powstał tu pierwszy w Poznaniu ogród botaniczny. W 1910 roku wybudowano palmiarnię, która funkcjonuje w na terenie parku do dzisiaj.