Tak obchodzono Wielkanoc kilkadziesiąt lat temu. Te dekoracje świąteczne robią wrażenie! Zobacz archiwalne zdjęcia!

Wielkanoc dla katolików to najważniejsze święta w całym roku. Są związane z wieloma tradycjami i obrzędami. Malowanie jajek, święcenie koszyczków czy dekorowanie stołu najróżniejszymi potrawami towarzyszyło wierzącym od bardzo dawna. Przedstawiamy oryginalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Można na nich zobaczyć, jak obchodzono Wielkanoc w XX wieku w Polsce.

Jak kiedyś obchodzono Wielkanoc?

W Polsce święta wielkanocne zawsze były uznawane za najważniejsze święto religijne. Wierzący przygotowywali się wcześniej, by jak najlepiej uczcić te dni. W Wielki Czwartek w kościołach odbywał się obrządek obmycia nóg dwunastu mężczyznom na pamiątkę tego, gdy Chrystus umył nogi swoim uczniom. W Wielki Piątek miał miejsce ciekawy zwyczaj tzw. Bożych ranek. Rodzice tego dnia budzili rano swoje dzieci okrzykiem „za Boże rany biją barany” i uderzali je witkami po odsłoniętych nogach. Miało to nawiązywać do biczowania Chrystusa. Co ciekawe, dawniej zarówno w Wielki Czwartek, jak i w Wielki Piątek nie wolno było rozpalać w piecu. Jedzone wówczas potrawy były więc postne.

W Wielką Sobotę tak jak dzieje się to dzisiaj święcono pokarmy. Kiedyś bogaci gospodarze i szlachcice robili to w domu, a reszta zanosiła święconkę do kościoła. Co więcej, kosze były wówczas bardzo duże, ponieważ święcono wszystko, co miało pojawić się na stole, a nie tylko kilka produktów.

Przygotowywane dawniej pisanki były prawdziwymi małymi dziełami sztuki. Przykładano do nich ogromną wagę i starano się, by były jak najpiękniejsze. Wynikało to z tego, że kolorowe jajka wręczano najbliższym osobom. Często trafiały one do ukochanej czy ukochanego i od takiego prezentu rozpoczynały się zaloty. Zakończeniem Wielkiego Tygodnia była rezurekcja, czyli msza odprawiana w niedzielę o świcie. Osoby, które na to nabożeństwo zaspały, nie mogły jeść święconego jedzenia. Po wizycie w kościele zjadano uroczyste śniadanie, podczas którego nie mogło zabraknąć oczywiście jajek. Poniedziałek Wielkanocny to dzień, który wiązał się z oblewaniem wodą. Najczęściej polewane były młode niezamężne dziewczęta. Wierzono, że taka woda doda urody i zdrowia. W okolicy Kielc rolnicy przed wschodem słońca kropili wodą święconą swoje pola, by zbierane z nich plony były jak najbardziej okazałe.

Zobacz zdjęcia, jak kiedyś obchodzono święta wielkanocne!

