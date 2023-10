Tak wyglądała podróż poślubna Dariusza z "Sanatorium miłości" i jego małżonki. Zobaczcie zdjęcia! [21.10.2023]

Jak poznali się Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości"?

Dariusz Kosiec był uczestnikiem piątej serii "Sanatorium miłości" w TVP 1. Mimo iż bardzo zabiegał o to, by w tym programie poznać miłość swojego życia, nie udało mu się to. Sanatorium opuszczał sam. Jednak dzięki temu reality show poznał Jolę z Inowrocławia. Jak do tego doszło?

Jego znajoma mieszka w Inowrocławiu. Nic więc dziwnego, że oglądała poczynania Dariusza w "Sanatorium miłości". Wspomniała o nim swojej koleżance Joli i zachęciła, by się z nim skontaktowała. Tak też się stało. Od pierwszej wysłanej wiadomości do pierwszej randki nie minęło dużo czasu. Para od razu przypadała sobie do gustu. Jeszcze tego samego roku się pobrali.