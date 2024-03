Tak zmienią się ceny prądu w lipcu 2024 roku. Oto przykłady cen od dostawcy OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Już teraz boimy się lipcowych rachunków za prąd. Po 1,5 rocznym zamrożeniu cen nowe stawki mogą być szokiem dla naszego portfela. Jak bardzo zmienią się rachunki od 1 lipca 2024 roku? Na kolejnych zdjęciach zobaczcie >>>Zobaczcie jak zmienią się stawki na podstawie danych jednego z operatorów (Energa) pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Stawki za prąd mogą się radykalnie zmienić. I choć stawki będą nieco niższe niż w 2023 roku to dla przeciętnego Kowalskiego będą oznaczyć podwyżki. Aktualnie płacimy za prąd po stawkach z 2022 roku, dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Rząd wprowadził tarcze energetyczna, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. Co dalej? Ile zapłacimy za prąd w lipcu 2024 roku? Zobaczcie.