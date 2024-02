Tak żyje Dominik Dudek! To on wygrał 14 edycję "The Voice Of Poland". [Zdjęcia]

Zobacz jak żyje Dominik Dudek, zwycięzca 13 edycji "The Voice Of Poland":

Dominik Dudek z "The Voice Of Poland"

Urodzony w Limanowej (woj. małopolskie) Dominik Dudek wygrał program “The Voice Of Poland” występując w drużynie byłych członków grupy Afromental – Tomasza Lacha oraz Aleksandra Barona. Mimo że artysta myślał o porzuceniu swoich marzeń o karierze muzycznej, zdecydował się dać samemu sobie ostatnią szansę i zgłosił się do programu, w którym zakochana jest cała Polska. Polki i Polacy zakochali się w Dominiku, którego wybrali na zwycięzcę 13 edycji “The Voice Of Poland”.