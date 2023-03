Tak żyje na co dzień Roksana Węgiel. Jej styl mocno się zmienił! Wygląda zupełnie inaczej Weronika Błaszczyk

Roksana Węgiel w młodym wieku rozpoczęła wielką karierę muzyczną. Jak na co dzień wygląda jej życie? Przedstawiamy prywatne zdjęcia artystki! Sprawdź naszą galerię ----> Roksana Węgiel Instagram Zobacz galerię (14 zdjęć)

Roksana Węgiel w bardzo młodym wieku zaczęła robić wielką karierę muzyczną. Od jej debiutu w jednym z popularnych programów The Voice Kids minęło jednak kilka lat. Przez ten czas nie tylko wykonywana przez nią muzyka się zmieniła, ale także jej wizerunek. Dzisiaj nie przypomina już tej grzecznej dziewczynki! Jej styl jest zdecydowanie dojrzalszy i bardziej szalony. Jak na co dzień wygląda życie idolki wielu nastolatek? Przedstawiamy prywatne zdjęcia zwyciężczyni Eurowizji Junior. Tak na co dzień mieszka i żyje Roksana Węgiel!