Tak żył Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [14.05.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Zgłosił się do "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci.