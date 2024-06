Nielegalne finansowanie kampanii PiS? Szłapka wnioskuje do Państwowej Komisji Wyborczej

- Przypominamy, że w niedawnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia13 maja 2024 r., Sąd wskazał, że pikniki 800+ były piknikami partyjnymi(biorąc pod uwagę agendę i występujące na nich osoby) i uzasadniona jest teza, że była to nieuprawniona forma finansowania kampanii wyborczej z pieniędzy publicznych przez partię Prawo i Sprawiedliwość. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że w sprawie doszło do złamania ustawy o finansowaniu partii politycznych i dodał, iż relacje z pikników trudno uznać za relacje z wydarzeń publicznych – były one zbliżone do wydarzeń partyjnych - informuje biuro poselskie Adama Szłapki.