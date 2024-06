Ponad 6 miliardów złotych na nowe żłobki! Tak politycy PO chcą zachęcać matki do aktywizacji zawodowej

- Program Aktywny Maluch daje kolejną możliwość przedsiębiorcom prywatnym, by takie punkty otwierać. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ pozwala dostosowywać punkty opieki dla małych dzieci bezpośrednio do zapotrzebowania, np. do powstających nowych osiedli - dodaje Małgorzata Dudzic – Biskupska, radna Miasta Poznania, która zachęciła w ten sposób do składania wniosków.