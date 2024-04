Miliony na dofinansowanie niepublicznych żłobków

Poznań ogłosił nowy konkurs, który ma na celu dofinansowanie 2 333 miejsc miesięcznie w niepublicznych żłobkach. Do tej pory było to 1981 miejsc. Konkurs obejmuje okres od 1 lipca 2024 roku do 31 sierpnia 2026 roku, a miasto przeznaczy na dofinansowanie ponad 30 milionów złotych. Wysokość dopłaty wyniesie 500 zł miesięcznie na jedno miejsce. Wykaz niepublicznych żłobków, które dostaną wsparcie, zostanie opublikowany po rozstrzygnięciu konkursu.

Trzeba spełnić dwa warunki. Opieka będzie dofinansowana wyłącznie dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają w Poznaniu i tu rozliczają podatki, oraz u których wykonano obowiązkowe szczepienia ochronne, nie dotyczy to jednak dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne.