– 4,5 miliona złotych to jest 250 lat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta w Poznaniu, 300 lat wsparcia ubóstwa menstruacyjnego w poznańskich szkołach czy 100 lat funkcjonowania funduszu Samorządów Uczniowskich, więc tak naprawdę jakbyśmy zaczęli wspierać młodzież w 1900 roku, to jeszcze do teraz tych pieniędzy by wystarczyło. To nie jest jednak jedyne wyrzucanie pieniędzy przez miasto, na przyjazd pani Małgorzaty Rozenek-Majdan wydano 80 tysięcy złotych z miejskich spółek i jednostek