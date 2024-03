W Polsce łamane są prawa uczniów? Minister edukacji Barbara Nowacka powołała specjalny zespół

- Są szkoły, w których osoby pełnoletnie nie mogą same usprawiedliwiać swoich nieobecności, co jest złamaniem i kodeksu rodzinno-opiekuńczego i Konstytucji, jako że osoba pełnoletnia ma pełną zdolność do czynności prawnych. Są takie, gdzie ogranicza się ekspresję osób uczących się, zakazując farbowania włosów czy noszenia różnych symboli, które nie nawołują do nienawiści. Takie, które zakazują chłopcom golenia włosów w odpowiedni sposób oraz dziewczynom nakładania makijażu. To są pogwałcenia Konstytucji czy ustaw oświatowych. Są również szkoły, które nie są świeckie – mają w swoim statucie de facto zapis zrównujący je ze szkołami prowadzonymi przez kościół katolicki