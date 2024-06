Wielkopolskie firmy stawiają na społeczną odpowiedzialność. Jeszcze możesz zgłosić do konkursu Złota 100 tę, w której pracujesz

Cywilizowany świat stawia na SCR

Wśród najważniejszych działań w tym zakresie warto przywołać skierowany swego czasu do ludzi biznesu całego świata o przestrzeganie 10 fundamentalnych zasad w zakresie: praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji, apel ówczesnego sekretarza generalnego ONZ, Kofi Annana, „Global Compact” . Równie ważne było przyjęcie przez OECD w 1976 r. „Wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych” , czyli swoistego kodeksu postępowania, który wpływa na gospodarcze, społeczne i środowiskowe wymiary trwałego, zrównoważonego rozwoju. Co ciekawe, w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu został utworzony już w 1998 roku , a obecnie funkcjonuje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Warto zgłosić swoją firmę

Przypomnijmy, w prestiżowej "Złotej 100 Wielkopolski" co roku wyróżniamy wielkopolskie przedsiębiorstwa, zarówno te osiągające najlepsze wyniki finansowe, jak i te szczególnie wrażliwe społecznie. Jak już wcześniej informowaliśmy, ranking CSR jest otwarty i bazuje na danych pozyskanych z zewnątrz, tworzony przy udziale naszych Czytelników. Firmy mogą zgłaszać się do tej kategorii poprzez webankietę umieszczoną na stronie gloswielkopolski.pl/csr. Zgłoszenia w kategorii Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) będą przyjmowane do 07.07.2024 r. do godziny 12:00.