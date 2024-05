Takie badania lekarskie trzeba zrobić po 40-tce. Oto lista najważniejszych badań OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Profilaktyka powinna odgrywać w naszym życiu tak samo ważną rolę, jak leczenie chorób. To właśnie dzięki profilaktyce możemy wyleczyć choroby, które jeszcze nie dają objawów i są w pełni możliwe do wyleczenia. Zobaczcie zatem, jakie badanie należy wykonać jeśli skończyło się 40 lat. Oto one.