Takie imiona noszą najlepsze mamy. Oto idealne matki

Mama to wyjątkowa rola w życiu kobiety. Troska, oddanie, bezwarunkowa miłość to tylko nieliczne z uczuć, które towarzyszą mamom. Oczywiście nie każda kobieta odnajduje się w tej roli.

Idealna mama to nie taka z Instagrama, która wypełnia wszystkie obowiązki domowe i zawodowe z uśmiechem, zawsze ma czas i siłę dla swojego dziecka, zawsze pięknie wygląda. Idealna mama to taka kobieta, która popełnia błędy, która czasem nie ma siły, która nie ma czas zadbać o siebie, zrobić obiadu czy posprzątać. Najlepsza mama potrafi dać dziecku bezpieczeństwo, jednocześnie go nie ograniczając, kocha i dale przestrzeń.