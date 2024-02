Takie kwiaty doniczkowe likwidują smog! Ułatwiają odpoczynek i zasypianie. Koniecznie postaw je w sypialni. Zobacz listę

Kwiaty w sypialni. Wybierz je z głową!

Rośliny domowe pobierają dwutlenek węgla z powietrza, aby wytworzyć z niego tlen. Jednak nie wszystkie kwiaty nadają się do sypialni. Prawie wszystkie kwiaty doniczkowe zamiast produkować tlen, wydalają Co2. Jest to związane z brakiem dostępu do światła. Na szczęście spora część z nich metabolizuje powietrze w odwrotny sposób - wzbogaca je w tlen w nocy. Przy okazji rośliny te pochłaniają niebezpieczne substancje takie jak formaldehyd, benzen, ksylen, toluen czy amoniak.

ROZWIĄŻ QUIZ: Twój dom to oaza zieleni? Sprawdź, czy znasz te rośliny doniczkowe!