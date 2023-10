Takie rasy psów kochają niskie temperatury. Oto psy które lubią gdy jest zimno

Choć wydaje nam się, że psy przez swoje futro uwielbiają niskie temperatury to nie jest to do końca prawdą. Owszem futro to doskonała izolacja od warunków termicznych, jednak większość psów lubi aurę podobna do nas. Jest jednak kilka psich ras które kochają zimę i niskie temperatury.

Koniecznie przeczytaj: Rasy psów które kochają ciepło. Te psy nie mogę mieszkać poza domem

Określenie psy podwórkowe przywodzą na myśl czworonogi uwiązane na krótkim łańcuchu do ledwo trzymającej się budy. Psy, które lubią mieszkać na zewnątrz to niekoniecznie takie psy. Aktualnie świadomość ludzi jest zdecydowanie większa i wiele osób dba o swoje psy także te, które mieszkają na podwórku.