Takie są skutki jedzenia słodyczy. To się dzieje z organizmem, gdy spożywamy ich za dużo! [9.01.2024]

Okazuje się, że statystyczny Polak zjada średnio 45 kilogramów cukru rocznie. Najczęściej jest to cukier w produktach przetworzonych, głównie fruktoza. Spotykamy ją w słodyczach i wysoko przetworzonej żywności. - Fruktoza jest to cukier prosty, który w naturze występuje w owocach i w miodzie. My niestety najczęściej mamy do czynienia z fruktozą w formie przetworzonej, dodawanej jako syrop glukozowo-fruktozowy - tłumaczyła w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 dietetyk Sylwia Gugała - Mirosz. Takie są skutki jedzenia słodyczy. Szczegóły w naszej galerii >>>>

Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne