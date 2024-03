Targi Edukacyjne na MTP w Poznaniu. Oto najciekawsze rozwiązania edukacyjne w szkołach w Wielkopolsce

Targi Edukacyjne w Poznaniu. Najciekawsze rozwiązania edukacyjne w wielkopolskich szkołach

Targi Edukacyjne w Poznaniu, organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Grupę MTP, to unikalne wydarzenie na skalę kraju. Wydarzenie objęte jest honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Targi Edukacyjne 2024 w Poznaniu. Rozmach i wielkość wydarzenia

Targi Edukacyjne to wyjątkowe wydarzenie na skalę kraju, ze względu na swoją wielkość i rozmach. Jest to platforma wymiany doświadczeń edukacyjnych na najwyższym poziomie. W programie targów, jak co roku, znajdą się konferencje, webinaria, szkolenia e-learningowe, panele dyskusyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Przede wszystkim prezentowana będzie oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych nie tylko z Poznania, ale też z całej Polski i z zagranicy.