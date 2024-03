Te kuchnie zaprojektował Krzysztof Miruć. Oto modne zagospodarowanie kuchni

Trendy w kuchniach nie zmieniają się już tak szybko. Choć nadal najpopularniejszym wyborem są kuchnie wyposażone w białe lakierowane fronty to coraz częściej możemy dostrzec coraz odważniejsze kombinacje.

W programie Zgłoś remont uczestnik "zatrudnia" Krzysztofa Mirucia do remontu swojego mieszkania. Na podstawie wywiadu architekt ustala czego oczekują klienci. Uczestnicy ustalają też kwotę jaką przeznaczają na remont. Krzysztof Miruć przygotowuje projekt i omawia go z uczestnikiem i nanosi zmiany. Potem klienci musza zaufać, bo wrócą do całkiem odmienionego domu. To zdecydowanie marzenie każdej osoby, która decyduje się na remont, aby wrócić do wysprzątanego i udekorowanego domu.