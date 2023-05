Te miejsca w Poznaniu przypominają znane zabytki na świecie. Po co jeździć daleko, jak mamy to u siebie? Zobacz!

Co warto zobaczyć w Poznaniu?

Lato coraz bliżej, a z nim nadchodzi sezon urlopowy. Dla wielu osób będzie on związany z licznymi wycieczkami zarówno w Polsce, jak i po świecie. Tłumy wyjeżdżają do innych krajów, by zobaczyć najsłynniejsze zabytki. Co najchętniej się ogląda? Wieżę Eiffla w Paryżu, koloseum w Rzymie, Big Ben w Londynie i wiele innych.

Ponadto, przy okazji próbuje się lokalnej kuchni, by zasmakować najbardziej znane dania w innych krajach. Niektóre tego rodzaju przyjemności, niestety, sporo kosztują.