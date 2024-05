Te osoby powinny włączyć do diety koperek. Takie są skutki jego jedzenia OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Koperek choć dość niepozorny ma w kuchni wiele zastosowań, a dodatkowo ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. Okazuje się, że ma wiele właściwości zdrowotnych dlatego warto włączyć go do diety osób z wieloma schorzeniami. Oczywiście warto aby to zioło wzbogaciło dietę zarówno dzieci, dorosłych jak i seniorów.