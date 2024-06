Wybory do Europarlamentu 2024. Zakaz bezpłatnych staży i tanie mieszkania na wynajem. Lewica mówiła o swoich postulatach w Poznaniu

Zacznę od tego, że red is good. Nawiązuję oczywiście do firmy "Red is Bad", która jak się okazało za rządów Prawa i Sprawiedliwości dostała miliony pieniędzy na różne swoje działania, na różne swoje zakupy, w których nawet nie miała doświadczenia. Ta kolejna afera, o której dzisiaj usłyszeliśmy dzięki pracy dziennikarzy, pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie miało zamiaru ulepszyć Polski, wcale nie miało zamiaru doprowadzić do tego, żeby Polki i Polacy mieli lepsze życie, a tylko i wyłącznie żeby to było lepsze życie dla swoich - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus.