Te osoby to prawdziwi geniusze. Oto, jakie imiona noszą

Imiona wybieramy na różne sposoby. Niegdyś nadawane były niczym dar ze wspaniałą cechą. Imiona uzależniano też od daty urodzenia. Imiona nadaje się też by uczcić pamięć bliskich krewnych, przywołać dobre wspomnienia, czy dla podkreślenia ciągłości rodu.

Warto wiedzieć, że w przypadku niewybrania imienia przez rodziców upoważnia kierownika urzędu do wyboru imienia (imion) dziecka spośród imion zwykle stosowanych w Polsce.

Imiona są bardzo ważne w naszym życiu. To pierwsze co mówimy o sobie nawet. Dlatego warto wybrać imię dla dziecka takie, aby nie sprawiało mu przykrości, nie ośmieszało go, ale tez były łatwe do wypowiedzenia.