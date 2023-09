Te rasy psów są złośliwe. Bywają uparte i mają charakterek OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Psy to najbardziej przyjazne stworzenia, są wierne, oddane, bezgranicznie kochają. Pies to idealny przyjaciel człowieka, który nie ocenia, zawsze wysłucha. Badania wskazują, że posiadanie psa zmniejsza ryzyko depresji. Okazuje się, że niektóre rasy psów uznaje się za złośliwe, które nie są najłatwiejsze do wyszkolenia.