Te znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu. Oto, co mówi o nich horoskop OPRAC.: JJ

W horoskopie zapisany mamy nie tylko to, co nas czeka w przyszłości ale też to jacy jesteśmy i do czego mamy predyspozycje. jak się okazuje niektóre znaki zodiaku kochają ciszę i spokój inne uwielbiają hałas. Niektóre mają ognisty temperament inne są powściągliwe. A które znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu? Zobaczcie.