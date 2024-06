Tego nie łącz z truskawkami. Te połączenia nie są dobre dla zdrowia OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Truskawki cieszą się ogromną popularnością w Polsce, a ich sezon właśnie trwa. Truskawki to nie tylko pyszny, ale i bardzo zdrowy dodatek do naszej diety. Są one bogate w witaminy, w tym mają nawet więcej witaminy C niż cytryny, a także witaminy z grupy B, A, E, i K. Zawierają również bromelinę, która wspiera trawienie białek i gojenie się ran, a także regenerację mięśni po wysiłku. Zobaczcie z czym nie łączyć truskawek.