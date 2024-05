Tego nie powinno się jeść, gdy mamy podwyższony cukier. Lista produktów zakazanych

Wysoki cukier we krwi może oznaczać spore problemy. Jeśli przekroczymy normy nieznacznie oznacza to stan przedcukrzycowy. To stan kiedy nasz organizm ostrzega nas, że jeśli nie zmienimy diety nie włączymy aktywności fizycznej możemy zachorować na cukrzycę. W takiej sytuacji warto wyłączyć z diety kilka produktów.

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną na którą zapada kilkaset milionów ludzi na świecie, a z każdym rokiem chorych przybywa. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą z którą będziemy zmagać się już do końca życia.