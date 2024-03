Tężnie solankowe znów będą działać w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Zostaną otwarte w Lany Poniedziałek

Bilet jednorazowy : od poniedziałku do niedzieli w godz. 10-18 - 10 zł (normalny), 8 zł (ulgowy)

Bilet na seans inhalacyjny: od poniedziałku do niedzieli - 4 zł (normalny), 3 zł (ulgowy)

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży do 19. r.ż., studentom do 26. r.ż., emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym po okazaniu odpowiedniego dokumentu (wraz z opiekunem). Dzieci do 3. r.ż. - wstęp bezpłatny.