The Game Awards 2023: Kto zgarnie statuetkę Gry Roku? GAMIVO wskazuje zwycięzcę!

Game Awards 2023: Kto zgarnie statuetkę Gry Roku? GAMIVO wskazuje zwycięzcę!

Pierwsza edycja The Game Awards odbyła się w 2014 roku. Jej pomysłodawcą jest dziennikarz Geoff Keighley, który do dziś pozostaje producentem oraz twarzą ceremonii. Wcześniej odpowiadał on za organizację Spike Video Game Awards, ale widząc słabnące zaangażowanie w projekt telewizji Spike, postanowił poszukać nowej drogi. W ciągu dekady udało mu się stworzyć imprezę, która jest nie tylko prestiżowa, ale też medialnie nośna.

Gry i wydawcy, którzy wychodzą z ceremonii ze statuetkami mogą liczyć na zwiększone zainteresowanie mediów. Sukces wspomaga też sprzedaż, gdyż dla części graczy nagroda jest decydującym powodem, by sięgnąć po tytuł, który wcześniej sobie odpuścili. Na razie największym wygranym tegorocznej edycji są znakomite kontynuacje wielkich hitów, czyli mający dziewięć nominacji Baldur's Gate III studia Larian oraz docenione w ośmiu kategoriach Alan Wake 2 od Remedy i Marvel's Spider-Man 2 wyprodukowany przez Insomniac Games. Rekord pod tym względem należy do The Last of Us Part II i God of War Ragnarök, które ubiegały się aż o 11 statuetek odpowiednio w 2020 i 2022 roku.

Wśród wydawców najwięcej powodów do zadowolenia ma Nintendo. Gry giganta z Kioto zgarnęły w sumie aż 15 nominacji. Narzekać nie może też rodzimy CD Projekt Red. Walka o odzyskanie zaufania graczy po krytykowanej premierze Cyberpunka 2077 popłaciła i zaowocowała nominacjami w kategorii Best Ongoing Game i Best Community Support. Kolejne trzy statuetki może zaś zgarnąć rewelacyjny dodatek Widmo Wolności doceniony za fabułę (Best Narrative) oraz świetną rolę Idrisa Elby jako Solomona Reeda (Best Performance). Rozszerzenie Cyberpunka 2077 walczy też w kategorii Players' Voice. Jest ona wyjątkowa, gdyż tutaj wynik nie zależy od ekspertów, ale samych graczy.