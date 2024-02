Tłusty czwartek 2024: co trzeba zrobić, by spalić jednego pączka?

Kiedy przypada tłusty czwartek w 2024 roku?

tłusty czwartek to jedno ze świąt ruchomych. Jego data uzależniona jest od Wielkanocy, z tego też powodu, podobnie jak święta wielkanocne, przypada co roku w inny dzień. Najczęściej jednak w lutym. W tym roku tłusty czwartek przypada 8 lutego.

Ile kalorii ma pączek?

Pączek pączkowi nierówny. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego słodkiego wypieku. Różnią się one wieloma rzeczami. Choćby tym, czy był on wypiekany w piekarniku, czy jednak smażony w głębokim tłuszczu.

Średniej wielkości tradycyjny pączek waży około 70 gramów i zawiera między 270 a 300 kalorii. Popularne donuty z polewą to około 300 kalorii, gniazdko z lukrem to przeciętnie 225 kalorii, a pięć sztuk mini pączków to za to 206 kalorii. Warto też dodać, że 100 gram faworki dostarczy aż 511 kalorii.