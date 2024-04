Plac Andersa

Most w Poznaniu już jest budowany nad nurtem Warty! Wykonawca używa do tego barki

Poznań Financial Center

Budowa pierwszego, nowoczesnego wieżowca biurowego w Poznaniu ruszyła w 1998 r. Za projekt Poznań Financial Center odpowiadają Ewa i Stanisław Sipińscy. Prace budowlane trwały do 2002 r., ale już w 2000 r. budynek nagrodzono nagrodą im. Jana Baptysty Quadro na najlepiej zaprojektowany i zrealizowany budynek w Poznaniu. Byłą to trzecia edycja konkursu. Wysokość do dachu wynosi 75 m, wraz z iglicą - 91 m. Powierzchnia użytkowa PFC wynosi 22 tys. mkw.