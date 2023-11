To mistyczne miejsce w Wielkopolsce przyciąga. Tak wygląda opuszczony Ewangelicki Dom Modlitwy. Zobacz zdjęcia Piotr Fehler

Niedaleko Pleszewa, w gminie Gizałki znajdziemy wyjątkowe miejsce, gdzie sacrum przenika profanum. To opuszczony Ewangelicki Dom Modlitwy w Orlinie Dużej. Choć budynek jest już zamknięty, a okna zamurowane, to dzięki zdjęciom wykonanym przez Romana Kazimierz Urbaniaka, Marcina Marciniaka i Addic7ed Empire udało nam się zajrzeć do jego wnętrza.