To on zostały burmistrzem Środy Wielkopolskiej. Piotr Mieloch w drugiej rundzie wyborów samorządowych 2024 pokonał Wojciecha Ziętkowskiego

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na burmistrza Środy Wielkopolskiej

Wyniki wyborów do rady miasta Środa Wielkopolska

Wybory do rady miejskiej wygrał komitet NaszeSPR.pl, który zdobył 3830 głosów (27,85 proc.) i 8 mandatów. Komitet Wojciecha Ziętkowskiego uzyskał drugi wynik - 2977 głosów (21,56 proc.), co przyniosło mu 5 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 2536 głosów (18,44 proc.) i 4 mandaty. Do dwa mandaty uzyskały Koalicja Obywatelska (2031 głosów, 14,77 proc.) i Trzecia Droga (1726 głosów, 12,55 proc.).