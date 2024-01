To się dzieje z niewykorzystanym urlopem. Oto kiedy dostaniemy dodatkowe pieniądze

Rok 2024 liczy 366 dni, z czego 115 z nich to dni wolne od pracy, czyli soboty, niedziele i święta ustawowe. Oczywiście w przypadku pracy w systemie zmianowym obowiązuje taka sama liczba dni wolnych od pracy jednak mogą wypadać w inne dni.

Urlop wypoczynkowy uzależniony jest od stażu pracy, w przypadku zatrudnienia na pełny etat wynosi:

20 dni roboczych – dla osób ze stażem pracy poniżej 10 lat,

26 dni roboczych – dla osób ze stażem pracy powyżej 10 lat.

Jeśli nie wykorzystujemy dni wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego przechodzą one na kolejny rok. Powinno się je wykorzystać do 30 września. "Zaległy urlop" przyznawany jest na tych samych zasadach co urlop wypoczynkowy, czyli na wniosek pracownika.