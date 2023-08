To się dzieje z organizmem, gdy jesz borówki. Takie są skutki jedzenia borówek

Początek polskiego sezonu zbiorów przypada na początek lata. 1 lipca to data zapisana w kalendarzu, jako „Dzień Polskiej Borówki”. Na polskich plantacjach zbiory trwają trzy miesiące, od przełomu czerwca i lipca, do końca września. Dokładnie tak, jak kalendarzowe lato. Dlatego borówkę powinniśmy kojarzyć z latem.

Borówka - właściwości

Ile kalorii mają borówki?

- Borówki dostarczają wielu witamin A, C, K, E , witaminy z grupy B. Kwas askorbinowy (witamina C) jest jednym z przeciwutleniaczy, ważnym dla zdrowia skóry i odporności. Witamina K1 (produkowana przez rośliny), zwana również filochinonem, bierze udział w krzepnięciu krwi oraz uczestniczy w procesach mineralizacji kośćca. Poza witaminami borówka jest źródłem magnezu, potasu, manganu i miedzi. Owoce cenimy również za polifenole o udowodnionym korzystnym działaniu na zdrowie. W borówkach dominują antocyjany, które odpowiadają także za charakterystyczny niebieskofioletowy kolor owoców – wylicza dietetyczka.

Nie tylko marchew dobra dla wzroku

Borówki dla mózgu

Stres oksydacyjny to brak równowagi między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami. W takiej sytuacji dochodzi do szybszego starzenia się wszystkich komórek organizmu, w tym także mózgowych. Pogarsza to funkcjonowanie mózgu i w konsekwencji miewamy problemy z pamięcią i koncentracją. Przeciwutleniaczy, inaczej antyoksydantów, dostarczają nam między innymi borówki. To dlatego mogą pośrednio przyczyniać się do ochrony komórek mózgowych przed niszczycielskim działaniem wolnych rodników.